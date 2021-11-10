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Вакцинація зменшила летальність від Covid у Європі у 8-14 разів – Ляшко

Середа, 10 листопада 2021, 10:25
Віктор Ляшко, ілюстративне фото МОЗ

Вакцинація суттєво зменшує ризик смертності від Дельта-штаму коронавірусу – це підтверджує не лише американська, але й європейська статистика, а в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Джерело: Віктор Ляшко на брифінгу 10 листопада

Пряма мова Ляшка: "Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від Дельта-штаму Covid-19. Це результати дослідження Американського Центру з контролю та профілактики хвороб. 

Ряд Європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія, із більш ніж 65% вакцинованого населення, зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі.

Сьогодні в Україні також 91-92% пацієнтів в лікарнях – невакциновані особи. Якби в Україні був рівень вакцинації хоча б на середньоєвропейському – ми би мали на третину менше смертей щодня. Та навіть попри це в Україні вакцинація врятувала вже 6 тисяч життів".

Деталі: Ляшко також закликав тих, хто пропустив дату введення другої дози вакцини, отримати її якнайшвидше.

Рекомендований інтервал в який бажано зробити друге щеплення становить для вакцини CoronaVac – 14-28 днів, Pfizer – 21-28 днів, Moderna – 28 днів, AstraZeneca – 4-12 тижнів.

Україна наразі має 10 мільйонів 300 тисяч доз різних вакцин, зокрема майже 3 мільйони доз вакцини Moderna, 800 тисяч доз вакцини AstraZeneca, 4,5 мільйони доз CoronaVac, і 2 мільйони доз Comirnaty від Pfizer.

Зробити щеплення можна у пунктах щеплення або в центрах масової вакцинації, в яких працюють медики, які підписали угоди з Національною службою здоров’я України.

Наразі таких закладів 1174. Із них 65 приватних та 14 фізичних осіб підприємців. 

З початку вакцинальної кампанії від коронавірусу НСЗУ виплатила медзакладам 397 млн грн за проведення щеплень.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціяМОЗЛяшко ВікторепідеміяЄвропа


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