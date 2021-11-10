Вакцинация уменьшила летальность от Covid в Европе в 8-14 раз – Ляшко

Вакцинация существенно уменьшает риск смертности от Дельта-штамма коронавируса – это подтверждает не только американская, но и европейская статистика, а в Украине вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко

Источник: Виктор Ляшко на брифинге 10 ноября

Прямая речь Ляшко: "Вакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от Дельта-штамма Covid-19. Это результаты исследования Американского Центра по контролю и профилактике болезней.

Ряд европейских стран уже подтверждают это исследование на практике. К примеру, Великобритания, Германия, Бельгия, с более чем 65% вакцинированного населения, сейчас демонстрируют в 8-14 раз меньшую летальность, чем во время весенней волны.

Сегодня в Украине также 91-92% пациентов в больницах – невакцинированные. Если бы в Украине был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском – у нас на треть меньше смертей было бы каждый день. И даже несмотря на это, в Украине вакцинация спасла уже 6 тысяч жизней".

Детали: Ляшко также призвал тех, кто пропустил дату введения второй дозы вакцины, получить ее как можно быстрее.

Рекомендуемый интервал, в который желательно сделать вторую прививку, составляет для вакцины CoronaVac – 14-28 дней, Pfizer – 21-28 дней, Moderna – 28 дней, AstraZeneca – 4-12 недель.

Украина сейчас имеет 10 миллионов 300 тысяч доз различных вакцин, в том числе почти 3 миллиона доз вакцины Moderna, 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca, 4,5 миллиона доз CoronaVac, и 2 миллиона доз Comirnaty от Pfizer.

Привиться можно в прививочных пунктах или в центрах массовой вакцинации, в которых работают медики, подписавшие соглашения с Национальной службой здоровья Украины.

Сейчас таких заведений 1174. Из них 65 частных и 14 физлиц-предпринимателей.

С начала вакцинальной кампании от коронавируса НСЗУ выплатила медучреждениям 397 млн ​​грн за проведение прививок.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП