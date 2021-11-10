Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві антирекорд смертей від Covid 

Середа, 10 листопада 2021, 11:22
Київська ковід-лікарня, фото з порталу Києва kyivcity.gov.ua

У Києві за добу 9 листопада зафіксували 1 740 випадків захворювання на Covid-19 та рекордні 73 летальних випадки від ускладнень, понад пів тисячі хворих госпіталізували, одужали за добу 975 осіб.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: У цей вівторок зареєстрували 1 740 нових хворих із коронавірусом, зокрема захворіли 992 жінки і 639 чоловіків віком від 18 до 96 років, 52 дівчинки від 2 місяців та 57 хлопчиків від 11 днів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (261), Дніпровському (228) та в Деснянському (204) районах.

73 летальних випадки – це добовий максимум у Києві за весь час пандемії. У цей вівторок померли 38 жінок (віком від 34 до 95 років) і 35 чоловіків (від 26 до 85 років).

Госпіталізовано у столиці: 199 осіб із коронавірусом і 314 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмонією. 

Кличко також повідомив, що в столичних лікарнях зараз перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях. 

"Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу!", – заявив Кличко.

 

Київ минулої доби був на 5-му місці в Україні за новими хворими на Covid і на 2-му за кількістю жертв епідемії.

Загалом за час пандемії в українській столиці виявили 272 768 випадків інфікування коронавірусом, померли 6 677 киян, одужав 236 151 житель міста.

Нагадаємо: За добу 9 листопада в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 816 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 696 осіб, одужали 16 277 осіб.

Теми: КиївCovid-2019коронавірусепідеміядіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

СБУ не пустила в Україну підсанкційний літак Козака. Той хотів в Росію

відеоГрупа мігрантів прорвала білоруський кордон, їх затримали поляки

відеоОдин із нападників на журналістів в Укрексімбанку повернувся на роботу під оплески

Білоруські військові намагалися силою "виштовхати" до Польщі групу мігрантів

Коронавірус забрав життя більше 75 тисяч українців, минулої доби - 750 смертей

Німеччина стала світовим лідером за поширенням Covid

Усі новини...
Київ
"Велика небезпека": ПЕН України підтримав співробітників Kyiv Post
Нова пішохідна зона: проїзд у центрі Києва закривають для автомобілів
Як і за що голосують депутати Київради
Останні новини
13:10
Закінчився пільговий період для "євроблях": результати
13:07
інфографіка Ще одна область набула ознак "червоної" зони
13:02
СБУ не пустила в Україну підсанкційний літак Козака. Той хотів в Росію
12:58
У поліції вважають, що вибіркових перевірок карантину достатньо
12:57
МОЗ запускає нові COVID-сертифікати: про одужання та дитячий
12:35
В Кремлі відреагували на заяви США про плани російського вторгнення в Україну
12:32
МВФ назвав дату першого перегляду stand-by для України
12:20
Із застосунка "Дія" прибирають опцію видалення Covid-сертифіката
12:10
Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО у Брюсселі
12:09
фото В Україні за добу викрили три масштабні схеми підробки Covid-документів
Усі новини...