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У Києві антирекорд смертей від Covid 

Середа, 10 листопада 2021, 10:22
У Києві антирекорд смертей від Covid 
Київська ковід-лікарня, фото з порталу Києва kyivcity.gov.ua

У Києві за добу 9 листопада зафіксували 1 740 випадків захворювання на Covid-19 та рекордні 73 летальних випадки від ускладнень, понад пів тисячі хворих госпіталізували, одужали за добу 975 осіб.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: У цей вівторок зареєстрували 1 740 нових хворих із коронавірусом, зокрема захворіли 992 жінки і 639 чоловіків віком від 18 до 96 років, 52 дівчинки від 2 місяців та 57 хлопчиків від 11 днів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (261), Дніпровському (228) та в Деснянському (204) районах.

73 летальних випадки – це добовий максимум у Києві за весь час пандемії. У цей вівторок померли 38 жінок (віком від 34 до 95 років) і 35 чоловіків (від 26 до 85 років).

Госпіталізовано у столиці: 199 осіб із коронавірусом і 314 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмонією. 

Кличко також повідомив, що в столичних лікарнях зараз перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях. 

"Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу!", – заявив Кличко.

 

Київ минулої доби був на 5-му місці в Україні за новими хворими на Covid і на 2-му за кількістю жертв епідемії.

Загалом за час пандемії в українській столиці виявили 272 768 випадків інфікування коронавірусом, померли 6 677 киян, одужав 236 151 житель міста.

Нагадаємо: За добу 9 листопада в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 816 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 696 осіб, одужали 16 277 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївCovid-2019коронавірусепідеміядіти
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