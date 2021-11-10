В Киеве антирекорд смертей от Covid

В Киеве за сутки 9 ноября зафиксировали 1 740 случаев заболевания Covid-19 и рекордные 73 летальных случая от осложнений, более полутысячи больных госпитализировали, выздоровели за сутки 975 человек.

Источник: городской гглава Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: В этот вторник зарегистрировали 1 740 новых больных с коронавирусом, в том числе заболели 992 женщины и 639 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 52 девочки от 2 месяцев и 57 мальчиков от 11 дней.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (261), Днепровском (228) и Деснянском (204) районах.

73 летальных случая – это суточный максимум в Киеве за все время пандемии. В этот вторник скончались 38 женщин (в возрасте от 34 до 95 лет) и 35 мужчин (от 26 до 85 лет).

Госпитализированы в столице: 199 человек с коронавирусом и 314 человек с подозрением на Covid-19 и пневмонией.

Кличко также сообщил, что в столичных больницах сейчас находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях.

"Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса!", – заявил Кличко.

Киев в прошедшие сутки был на 5-м месте в Украине по новым больным Covid и на 2-м по количеству жертв эпидемии.

В общей сложности за время пандемии в украинской столице выявили 272 768 случаев инфицирования коронавирусом, умерли 6 677 киевлян, выздоровел 236 151 житель города.

Напомним: За сутки 9 ноября в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусной болезнью и 816 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 696 человек, выздоровели 16 277 человек.