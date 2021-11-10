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Covid в Україні: нових хворих менше, ніж тиждень тому, померлих – більше

Середа, 10 листопада 2021, 08:18
Динаміка захворюваності й летальності ковід в Україні, дашборд УП

За добу 9 листопада в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 816 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 696 осіб, одужали 16 277 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Динаміка обнадійлива у порівнянні з минулим тижнем. 7 днів тому, за добу 2 листопада, в Україні зафіксували 23 393 випадки захворювання і 720 летальних випадків, шпиталізували 5 935 пацієнтів, одужали 11 937 осіб.

Тепер серед 23,3 тисячі нових хворих – 1 539 дітей (6,6%) і 529 медпрацівників (2,3%).

Найбільше хворих у цей вівторок виявили у Дніпропетровській (1792), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) областях і м. Київ (1740). 

Летальних випадків найбільше за останню добу зареєстрували у Дніпропетровській області (84), у столиці Київ (73), у Львівській (60), Полтавській (45), Херсонській (41) та Київській (40) областях.

Тестувань у вівторок зробили 146 589: методом ПЛР – 69 627, методом ІФА – 19 681, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 130 772 осіб, із них 2 553 842 особи одужали, а 74 206 хворих померли.

Нагадаємо: Після посилення карантинних заходів у більшості регіонів України та нарощуванн темпів вакцинації проти Covid-19 спостерігаються ознаки стабілізації епідемічної ситуації: вповільнилося зростання нових хворих та госпіталізацій. 

Проте кількість смертей ще зростає як наслідок важких випадків. За оцінками МОЗ і КШЕ, летальність почне знижуватися за тиждень-два. 

У понеділок влада заявила, що країна переживає пік епідемії, загальна кількість нових хворих зберігається два тижні поспіль на рівні 152 тисяч осіб, а госпіталізацій – на рівні 34,3-34,5 тисячі осіб.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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