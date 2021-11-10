Комітет Ради рекомендував відсторонити Лероса від засідань за середній палець Зеленському
Середа, 10 листопада 2021, 13:44
Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.
Джерело: повідомлення у Telegram нардепа, голови підкомітету з питань регламенту Верховної Ради Павла Фролова
Пряма мова Фролова: "Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті.
Така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення".
Що цьому передувало:
- 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Володимиру Зеленському.
Українська правда