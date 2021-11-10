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Комітет Ради рекомендував відсторонити Лероса від засідань за середній палець Зеленському

Середа, 10 листопада 2021, 12:44
Комітет Ради рекомендував відсторонити Лероса від засідань за середній палець Зеленському

Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.

Джерело: повідомлення у Telegram нардепа, голови підкомітету з питань регламенту Верховної Ради Павла Фролова

Пряма мова Фролова: "Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті.

Така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення".

Що цьому передувало:

  • 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Володимиру Зеленському.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаЗеленський
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