Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса от заседаний за средний палец Зеленскому
Среда, 10 ноября 2021, 12:44
Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
Источник: сообщение в Telegram нардепа, председателя подкомитета по регламенту Верховной Рады Павла Фролова
Прямая речь Фролова: "Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте.
Такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения".
Что этому предшествовало:
4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.