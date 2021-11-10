Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса от заседаний за средний палец Зеленскому

Среда, 10 ноября 2021, 12:44
Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса от заседаний за средний палец Зеленскому

Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.

Источник: сообщение в Telegram нардепа, председателя подкомитета по регламенту Верховной Рады Павла Фролова

Прямая речь Фролова: "Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте.

Такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения".

Что этому предшествовало:

4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: