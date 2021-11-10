Комитет Рады рекомендовал отстранить Лероса от заседаний за средний палец Зеленскому

Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.

Источник: сообщение в Telegram нардепа, председателя подкомитета по регламенту Верховной Рады Павла Фролова

Прямая речь Фролова: "Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте.

Такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения".

Что этому предшествовало:

4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.