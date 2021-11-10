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Данілов пояснив, чому деякі матеріали видаються членам РНБО прямо перед засіданням

Середа, 10 листопада 2021, 15:59
Данілов пояснив, чому деякі матеріали видаються членам РНБО прямо перед засіданням
Олексій Данілов. фото ОП

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснює, що деякі матеріали видаються членам РНБО безпосередньо перед засіданням з огляду на гриф  "таємно".

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання ради 10 листопада

Пряма мова: "Ряд питань, які розглядаються в режимі таємно, видаються безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи здаються кожним членом РНБО в зворотній бік. Ми не можемо їх видавати заздалегідь.

Кожен член РНБО може з ними ознайомитись, може задавати на засіданні питання, якщо в нього вони виникають. Голосування  по кожному питанню є персональним, кожна людина голосує особисто, листи голосування зберігаються в Апараті РНБО постійно.

Якщо людина не згодна з тим чи іншим рішенням, вона може проголосувати так, як вважає за необхідне.

Голосування є таємним, але інколи самі члени РНБО говорять про це особисто (на публіку, як у випадку з Дмитром Разумковим, який не голосував за санкції стосовно Медведчука), вони мають на це право".

Деталі: Таким чином, відповдаючи на запитання журналістів, Данілов опонував ексміністру МВС Арсену Авакову, який раніше заявив, що інформацію про компанії та людей, щодо яких збиралися запровадити санкції, члени РНБО отримували за 5 хвилин до засідання і там часто не було доказової бази.

Валентина Романенко, УП
Теми: РНБО
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