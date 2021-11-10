Данілов пояснив, чому деякі матеріали видаються членам РНБО прямо перед засіданням

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснює, що деякі матеріали видаються членам РНБО безпосередньо перед засіданням з огляду на гриф "таємно".

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання ради 10 листопада

Пряма мова: "Ряд питань, які розглядаються в режимі таємно, видаються безпосередньо перед засіданням під підпис. Після засідання такі документи здаються кожним членом РНБО в зворотній бік. Ми не можемо їх видавати заздалегідь.

Кожен член РНБО може з ними ознайомитись, може задавати на засіданні питання, якщо в нього вони виникають. Голосування по кожному питанню є персональним, кожна людина голосує особисто, листи голосування зберігаються в Апараті РНБО постійно.

Якщо людина не згодна з тим чи іншим рішенням, вона може проголосувати так, як вважає за необхідне.

Голосування є таємним, але інколи самі члени РНБО говорять про це особисто (на публіку, як у випадку з Дмитром Разумковим, який не голосував за санкції стосовно Медведчука), вони мають на це право".

Деталі: Таким чином, відповдаючи на запитання журналістів, Данілов опонував ексміністру МВС Арсену Авакову, який раніше заявив, що інформацію про компанії та людей, щодо яких збиралися запровадити санкції, члени РНБО отримували за 5 хвилин до засідання і там часто не було доказової бази.