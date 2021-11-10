Данилов объяснил, почему некоторые материалы выдаются членам СНБО прямо перед заседанием

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объясняет, что некоторые материалы выдаются членам СНБО непосредственно перед заседанием с учетом грифа "секретно".

Источник: Данилов на брифинге после заседания совета 10 ноября

Прямая речь: "Ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме тайно, представляются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы сдаются каждым членом СНБО в обратную сторону. Мы не можем их выдавать заранее.

Каждый член СНБО может с ними ознакомиться, может задавать на заседании вопросы, если у него возникают. Голосование по каждому вопросу персональное, каждый человек голосует лично, листы голосования хранятся в Аппарате СНБО постоянно.

Если человек не согласен с тем или иным решением, он может проголосовать так, как считает необходимым.

Голосование тайное, но иногда сами члены СНБО говорят об этом лично (на публику, как в случае с Дмитрием Разумковым, который не голосовал за санкции в отношении Медведчука), они имеют на это право".

Детали: Таким образом, отвечая на вопросы журналистов, Данилов оппонировал экс-министру МВД Арсену Авакову, ранее заявившему, что информацию о компаниях и людях, в отношении которых была интенция ввести санкции, члены СНБО получали за 5 минут до заседания и там часто не было доказательной базы.