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Суд арештував очільника катівні бойовиків "Ізоляція"

Середа, 10 листопада 2021, 16:15
Суд арештував очільника катівні бойовиків Ізоляція
фото СБУ

Суд арештував на 2 місяці без права застави затриманого напередодні ексочільника тюрми донецьких бойовиків "Ізоляція" Дениса "Палича" Куликівського.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП, Донецька обласна прокуратурапресцентр МВС

Пряма мова Дехтяренка: "Приморський районний суд Маріуполя щойно обрав Куликовському Д.П. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: За словами речника СБУ, слідчі спецслужби повідомили затриманому напередодні бойовику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року під керівництвом підозрюваного на захопленому заводі "Ізоляція", що у Донецьку, бойовики облаштували власну "катувальну базу", де незаконно утримували цивільних осіб, полонених військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

 

Терористи застосовували до ув’язнених осіб фізичне і психологічне насильство з метою отримання інформації для ведення бойових дій проти України. Потерпілих годинами катували електричним струмом, били, тримали в нелюдських умовах без їжі та води і примушували до тяжкої праці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Передісторія:

  • Колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція" затримали у Києві контррозвідники СБУ.
  • Він є фігурантом кримінального провадження щодо злочинів в "Ізоляції", за яким поліція Донеччини протягом семи років здійснює масштабне розслідування, зазначають в МВС.
  • У жовтні 2020 року бойовику було заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук. Оперативники та слідчі поліції здобули докази злочинів "Палича". Він особисто та його спільники проводили допити полонених із застосуванням тортур: катували електрострумом, ґвалтували, ламали кістки, імітували розстріли та поховання живцем із забиванням цвяхів у труну.
  • Наразі кримінальне провадження стосовно Куликівського передано для проведення досудового розслідування СБУ.

Українська правда

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Теми: тероризмСБУ
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