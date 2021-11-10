Глава тюрьмы боевиков "Изоляция" арестован судом

Суд арестовал на 2 месяца без права залога задержанного накануне экс-начальника тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Дениса "Палыча" Куликовского.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП, Донецкая обласная прокуратура, пресс-центр МВД

Прямая речь Дехтяренко: "Приморский районный суд Мариуполя только что избрал Куликовскому Д.П. меру пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: По словам спикера СБУ, следователи спецслужбы сообщили задержанному накануне боевику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года под руководством подозреваемого на захваченном заводе "Изоляция" в Донецке боевики обустроили собственную "пыточную базу", где незаконно содержали гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

Террористы применяли к заключенным физическое и психологическое насилие с целью получения информации для ведения боевых действий против Украины. Пострадавших часами пытали электрическим током, избивали, держали в бесчеловечных условиях без пищи и воды и принуждали к тяжелому труду.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СВ 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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