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Глава тюрьмы боевиков "Изоляция" арестован судом

Среда, 10 ноября 2021, 17:15
фото СБУ

Суд арестовал на 2 месяца без права залога задержанного накануне экс-начальника тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Дениса "Палыча" Куликовского.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП, Донецкая обласная прокуратурапресс-центр МВД

Прямая речь Дехтяренко: "Приморский районный суд Мариуполя только что избрал Куликовскому Д.П. меру пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: По словам спикера СБУ, следователи спецслужбы сообщили задержанному накануне боевику о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 149, 258-3,260, 438 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года под руководством подозреваемого на захваченном заводе "Изоляция" в Донецке боевики обустроили собственную "пыточную базу", где незаконно содержали гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

 

Террористы применяли к заключенным физическое и психологическое насилие с целью получения информации для ведения боевых действий против Украины. Пострадавших часами пытали электрическим током, избивали, держали в бесчеловечных условиях без пищи и воды и принуждали к тяжелому труду.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СВ 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Предыстория:

  • Бывший боевик террористической организации "ДНР", глава незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция" был задержан в Киеве контрразведчиками СБУ.
  • Он является фигурантом уголовного производства по преступлениям в "Изоляции", согласно которому полиция Донбасса в течение семи лет осуществляет масштабное расследование, отмечают в МВД.
  • В октябре 2020 года боевику был заочно сообщено о подозрении и он был объявлен в розыск. Оперативники и следователи получили доказательства преступлений "Палыча". Он лично и его сообщники проводили допросы пленных с применением пыток: истязали электротоком, насиловали, ломали кости, имитировали расстрелы и захоронение заживо с забиванием гвоздей в гроб.
  • Уголовное производство в отношении Куликовского передано для проведения досудебного расследования СБУ.

Украинская правда
Темы: терроризмСБУ
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