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Комітет пропонує створити ТСК щодо справи Труханова

Середа, 10 листопада 2021, 20:32
ГЕННАДІЙ ТРУХАНОВ, ФОТО З САЙТУ МІСЬКРАДИ OMR.GOV.UA

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України 10 листопада підтримав створення двох ТСК, зокрема щодо розслідування можливого порушення законів мером Одеси Трухановим.

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Комітет підтримав та рекомендує Раді створення двох тимчасових слідчих комісій:

1) З питань розслідування можливих фактів порушення Конституції України та законів України Одеським міським головою Трухановим, вчинення ним протиправних дій, зокрема, корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією".

Розслідуватимуть факти щодо використання Трухановим бюджетних коштів, розпорядження комунальним майном та чи не перевищував мер своїм повноважень у вирішенні кадрових питань.

2) З питань розслідування можливих фактів незаконного та неефективного проведення органами державної влади, органами місцевого самоврядування заходів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин".

Комісія розглядатиме можливі факти незаконної передачі державних земель та неефективне користування держземлями.

Нагадаємо:

  • 6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – меру Одеси Геннадію Труханову, Володимиру Галантернику, а також екс-прокурору Одеської області Олегу Жученку.

Теми: Верховна РадакомітетиТруханов


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