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Комитет предлагает создать ВСК по делу Труханова

Среда, 10 ноября 2021, 19:32
Комитет предлагает создать ВСК по делу Труханова
геннадий ТРУХАНОВ, ФОТО с САЙТа горсовета OMR.GOV.UA

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины 10 ноября поддержал создание двух ВСК, в частности, по расследованию возможного нарушения законов мэром Одессы Трухановым.

Источник: Верховная Рада

Детали: Комитет поддержал и рекомендует Совету по созданию двух временных следственных комиссий:

1) По вопросам расследования возможных фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины Одесским городским головой Трухановым, совершение им противоправных действий, в частности коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией".

Расследовать факты использования Трухановым бюджетных средств, распоряжения коммунальным имуществом и не превышал ли мэр своих полномочий в решении кадровых вопросов.

2) По вопросам расследования возможных фактов незаконного и неэффективного проведения органами государственной власти, органами местного самоуправления мероприятий по усовершенствованию системы управления и дерегуляции земельных отношений".

Комиссия будет рассматривать возможные факты незаконной передачи государственных земель и неэффективное использование госземлей.

Напомним:

  • 6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе, три из них – мэру Одессы Геннадию Труханову, Владимиру Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадакомитетыТруханов
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