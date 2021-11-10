Комитет предлагает создать ВСК по делу Труханова

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины 10 ноября поддержал создание двух ВСК, в частности, по расследованию возможного нарушения законов мэром Одессы Трухановым.

Источник: Верховная Рада

Детали: Комитет поддержал и рекомендует Совету по созданию двух временных следственных комиссий:

1) По вопросам расследования возможных фактов нарушения Конституции Украины и законов Украины Одесским городским головой Трухановым, совершение им противоправных действий, в частности коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией".

Расследовать факты использования Трухановым бюджетных средств, распоряжения коммунальным имуществом и не превышал ли мэр своих полномочий в решении кадровых вопросов.

2) По вопросам расследования возможных фактов незаконного и неэффективного проведения органами государственной власти, органами местного самоуправления мероприятий по усовершенствованию системы управления и дерегуляции земельных отношений".

Комиссия будет рассматривать возможные факты незаконной передачи государственных земель и неэффективное использование госземлей.

Напомним: