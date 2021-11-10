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Зеленський подякував Порошенку, який "довів, що закон про олігархів працює"

Середа, 10 листопада 2021, 22:19
порошенко та зеленський на олімпійському під час дебатів

Глава держави Володимир Зеленський подякував п’ятому президенту Петру Порошенку, який нібито довів, що закон про олігархів працює, оскільки продав два своїх телеканали – "П’ятий" та "Прямий" одразу після ухвалення закону про олігархів.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Закон про олігархів – перший крок, щоб покласти їм (олігархам – ред.) край.

Дехто казав, що насправді закон – фікція, яка не працюватиме. "Дехто" - це один з відомих політиків-олігархів. Попри всі його слова.

Я щиро дякую йому, те, що закон працює – у перший же день після ухвалення довів саме цей політик-олігарх, переконуючи усіх, що він лише політик, мужньо втратив частинку себе та своїх медіа-активів.

Я щиро вітаю колективи двох інформаційних телеканалів, що здобули реальну незалежність – зможуть нарешті казати людям правду й вільно працювати під керівництвом нових незаангажованих і незалежних власників. Це народні депутати із партії цього політика-олігарха".

Нагадаємо: 8 листопада Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.

Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ. 

На телеканалах "Прямий" і "5 канал" заявили, що закон про олігархів "спрямований на боротьбу з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами".

Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийПорошенкоолігархи


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