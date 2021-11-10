Зеленський подякував Порошенку, який "довів, що закон про олігархів працює"

порошенко та зеленський на олімпійському під час дебатів

Глава держави Володимир Зеленський подякував п’ятому президенту Петру Порошенку, який нібито довів, що закон про олігархів працює, оскільки продав два своїх телеканали – "П’ятий" та "Прямий" одразу після ухвалення закону про олігархів.

Джерело: Зеленський під час відеозвернення

Пряма мова Зеленського: "Закон про олігархів – перший крок, щоб покласти їм (олігархам – ред.) край.

Дехто казав, що насправді закон – фікція, яка не працюватиме. "Дехто" - це один з відомих політиків-олігархів. Попри всі його слова.

Я щиро дякую йому, те, що закон працює – у перший же день після ухвалення довів саме цей політик-олігарх, переконуючи усіх, що він лише політик, мужньо втратив частинку себе та своїх медіа-активів.

Я щиро вітаю колективи двох інформаційних телеканалів, що здобули реальну незалежність – зможуть нарешті казати людям правду й вільно працювати під керівництвом нових незаангажованих і незалежних власників. Це народні депутати із партії цього політика-олігарха".

Нагадаємо: 8 листопада Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.

Восени 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, одним із критерієм для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ.

На телеканалах "Прямий" і "5 канал" заявили, що закон про олігархів "спрямований на боротьбу з неугодними ЗМІ та демократичними опозиційними силами".