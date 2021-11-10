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Зеленский поблагодарил Порошенко, который "доказал, что закон об олигархах работает"

Среда, 10 ноября 2021, 21:19
Зеленский поблагодарил Порошенко, который доказал, что закон об олигархах работает
порошенко и зеленский на олимпийском во время дебатов

Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил пятого президента Петра Порошенко, который якобы доказал, что закон об олигархах работает, поскольку продал два своих телеканала – "Пятый" и "Прямой".

Источник: Зеленский во время видеообращения

Прямая речь Зеленского: "Закон об олигархах – первый шаг, чтобы положить им (олигархам – ред.) конец.

Некоторые говорили, что на самом деле закон – фикция, которая не будет работать. "Некоторые" – это один из известных политиков-олигархов. Несмотря на все его слова.

Я искренне благодарю его за то, что закон работает – в первый же день после принятия доказал именно этот политик-олигарх, убеждая всех, что он только политик, мужественно потерял частицу себя и своих медиа-активов.

Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, обретших реальную независимость – смогут наконец-то говорить людям правду и свободно работать под руководством новых незаангажированных и независимых владельцев. Это народные депутаты из партии этого политика-олигарха".

Напомним: 8 ноября Порошенко продал корпоративные права на телеканалы "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Свободные медиа", созданному медийщиками этих каналов.

Осенью 2021 года Верховная Рада приняла закон относительно олигархов. Согласно документу одним из критериев для признания человека олигархом является значительное влияние на СМИ.

На телеканалах "Прямой" и "5 канал" заявили, что закон об олигархах "направлен на борьбу с неугодными СМИ и демократическими оппозиционными силами".

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПорошенкоолигархи
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