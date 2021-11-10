Ковід: у Львові померли вагітна та 29-річний чоловік без патологій

У Львові повідомили, що за добу від коронавірусу померли двоє молодих людей без патологій – вагітна жінка та 29-річний чоловік.

Джерело: завідувачка інтенсивної терапії лікарні швидкої допомоги Львова Наталія Матолінець у Facebook

Пряма мова Матолінець: "За добу у нас в реанімації померло 2 молодих людей без супутньої патології – вагітна жінка, 23 роки, перша вагітність, та молодий хлопець 29 років.

Робочий ранок почався з розтинів. Спершу вагітної жінки з так і ненародженою дитинкою в утробі… Чорні нежиттєздатні легені.

Далі - хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде".

Ми боролися майже місяць. Безрезультатно.

Це дуже страшно. Особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить в ковід, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинації, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків".

Деталі: Матолінець повідомила, що померлі - не були вакциновані. Зокрема, за добу поступило в лікарню 14 людей, померли троє, під ШВЛ 47. Серед усіх – жодного вакцинованого.

Нагадаємо: За добу 8 листопада в Україні зафіксували рекордні 833 смерті від коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський 10 листопада вперше від початку вакцинальної кампанії закликав українців вакцинуватися, аби вберегти життя людей.