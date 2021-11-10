Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ковид: во Львове умерли беременная и 29-летний мужчина без патологий

Среда, 10 ноября 2021, 23:21
фото: эльдар сарахман, уп

Во Львове сообщили, что за сутки от коронавируса умерли два молодых человека без патологий – беременная женщина и 29-летний мужчина.

Источник: заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец в Facebook

Прямая речь Матолинец: "За сутки у нас в реанимации умерли 2 молодых человека без сопутствующей патологии – беременная женщина, 23 года, первая беременность и молодой парень 29 лет.

Рабочее утро началось с вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… Черные нежизнеспособные легкие.

Далее – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет".

Мы сражались почти месяц. Безуспешно.

Это очень ужасно. Особенно, если учесть множество тех, кто не верит в ковид, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков".

Детали: Матолинец сообщила, что умершие – не были вакцинированы. В частности, за сутки поступило в больницу 14 человек, умерли трое, под ИВЛ 47. Среди всех – ни одного вакцинированного.

Напомним: За сутки 8 ноября в Украине зафиксировали рекордные 833 смерти от коронавируса.

Президент Владимир Зеленский 10 ноября впервые с начала вакцинальной кампании призвал украинцев вакцинироваться, чтобы уберечь жизнь людей.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияЛьвов
powered by lun.ua
Главное сегодня

Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам

Водитель Land Cruiser, сбивший двоих детей в Харькове, был под метадоном - прокуратура

Ахметов прокомментировал слухи о конфликте с Зеленским и критику на каналах

Леросу объявили новое подозрение: из-за информации о брате Ермака

Россия внезапно перебрасывает десант на границу Беларуси с Польшей

видео"Доктор был, чтоб откачал": экс-начальник тюрьмы боевиков рассказал о пытках в "Изоляции"

Все новости...
коронавирус
"Чтобы 40 млн не превратились в 20": Зеленский наконец-то призвал вакцинироваться
НАН прогнозирует, что через неделю Украина пройдёт пик количества смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
Последние новости
16:17
Испания останется открытой для путешествий полностью вакцинированных украинцев – МИД
16:06
СБУ разоблачила торговлю разрешениями на оружие в полиции Кировоградской области
16:05
Маск продал акций Tesla еще на 690 миллионов долларов
16:05
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
16:02
Премьер Эстонии: санкции ЕС могут остановить Лукашенко, у него закончатся деньги
15:57
Toshiba разделят на три самостоятельных компании: в чем причина
15:54
Рада закупила 16 устройств для считывания QR-кодов на Covid-сертификатах
15:47
Водитель Land Cruiser, сбивший двоих детей в Харькове, был под метадоном - прокуратура
15:46
IBOX обжалует в суде штраф НБУ на 10 миллионов
15:46
Украина обсуждает со Словакией возможность увеличения поставок газа
Все новости...