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Ковид: во Львове умерли беременная и 29-летний мужчина без патологий

Среда, 10 ноября 2021, 22:21
Ковид: во Львове умерли беременная и 29-летний мужчина без патологий
фото: эльдар сарахман, уп

Во Львове сообщили, что за сутки от коронавируса умерли два молодых человека без патологий – беременная женщина и 29-летний мужчина.

Источник: заведующая интенсивной терапией больницы скорой помощи Львова Наталья Матолинец в Facebook

Прямая речь Матолинец: "За сутки у нас в реанимации умерли 2 молодых человека без сопутствующей патологии – беременная женщина, 23 года, первая беременность и молодой парень 29 лет.

Рабочее утро началось с вскрытий. Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… Черные нежизнеспособные легкие.

Далее – парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет".

Мы сражались почти месяц. Безуспешно.

Это очень ужасно. Особенно, если учесть множество тех, кто не верит в ковид, отказывается от карантинных ограничений и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков".

Детали: Матолинец сообщила, что умершие – не были вакцинированы. В частности, за сутки поступило в больницу 14 человек, умерли трое, под ИВЛ 47. Среди всех – ни одного вакцинированного.

Напомним: За сутки 8 ноября в Украине зафиксировали рекордные 833 смерти от коронавируса.

Президент Владимир Зеленский 10 ноября впервые с начала вакцинальной кампании призвал украинцев вакцинироваться, чтобы уберечь жизнь людей.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияЛьвов
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