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Мер Чернігова пояснив ставлення до НАТО і додав, що підтримує курс до ЄС

Середа, 10 листопада 2021, 23:55
Атрошенко, фото з фейсбук

Мер Чернігова Владислав Атрошенко пояснив, що назвав заклики вступити до НАТО «фігнею», оскільки «на Донбасі гинуть військові, а політики роками обговорюють вступ до Альянсу».

Джерело: Атрошенко у Facebook

Пряма мова Атрошенка: «Мені зранку дали інформацію за кількістю загиблих хлопців на Донбасі. Це наші хлопці, з Чернігівщини. 186 життів.

Поки наші хлопці гинуть від рук агресора, політики роками обговорюють вступ України до НАТО. Тому і реакція була відповідною.

А для всіх політиків, які спекулюють на подібних питаннях, скажу: Росія – агресор, Крим та Донбас – це Україна.

Нам треба не мантри про НАТО повторювати, а вимагати від наших партнерів з того ж НАТО, ООН, ОБСЄ реальних дій щодо допомоги у безпеці та встановленні миру на Донбасі».

Деталі: Атрошенко наголосив, що його позиція щодо ЄС – «чітка», курс України до Європейського Союзу має бути незмінним.

Передісторія:  Атрошенко під час засідання міської ради назвав "фігнею" атлантичні прагнення Україні, закріплені в Конституції.

Українська правда
Теми: ЧернігівНАТО


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