Мер Чернігова пояснив ставлення до НАТО і додав, що підтримує курс до ЄС
Мер Чернігова Владислав Атрошенко пояснив, що назвав заклики вступити до НАТО «фігнею», оскільки «на Донбасі гинуть військові, а політики роками обговорюють вступ до Альянсу».
Джерело: Атрошенко у Facebook
Пряма мова Атрошенка: «Мені зранку дали інформацію за кількістю загиблих хлопців на Донбасі. Це наші хлопці, з Чернігівщини. 186 життів.
Поки наші хлопці гинуть від рук агресора, політики роками обговорюють вступ України до НАТО. Тому і реакція була відповідною.
А для всіх політиків, які спекулюють на подібних питаннях, скажу: Росія – агресор, Крим та Донбас – це Україна.
Нам треба не мантри про НАТО повторювати, а вимагати від наших партнерів з того ж НАТО, ООН, ОБСЄ реальних дій щодо допомоги у безпеці та встановленні миру на Донбасі».
Деталі: Атрошенко наголосив, що його позиція щодо ЄС – «чітка», курс України до Європейського Союзу має бути незмінним.
Передісторія: Атрошенко під час засідання міської ради назвав "фігнею" атлантичні прагнення Україні, закріплені в Конституції.