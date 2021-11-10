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Мэр Чернигова объяснил отношение к НАТО и добавил, что поддерживает курс в ЕС

Среда, 10 ноября 2021, 22:55
Мэр Чернигова объяснил отношение к НАТО и добавил, что поддерживает курс в ЕС
атрошенко, фото с фейсбук

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объяснил, что назвал призывы вступить в НАТО "фигней", поскольку "на Донбассе гибнут военные, а политики годами обсуждают вступление в Альянс".

Источник: Атрошенко в Facebook

Прямая речь Атрошенко: "Мне утром дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята из Черниговщины. 186 жизней.

Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Потому и реакция была соответствующей.

А для всех политиков, спекулирующих на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина.

Нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров того же НАТО, ООН, ОБСЕ реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе".

Детали: Атрошенко подчеркнул, что его позиция по отношению к ЕС – "четкая", курс Украины в Европейский Союз должен быть неизменным.

Предыстория: Атрошенко во время заседания городского совета назвал "фигней" атлантические стремления Украины, закрепленные в Конституции.

Украинская правда

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Темы: ЧерниговНАТО
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