Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мэр Чернигова объяснил отношение к НАТО и добавил, что поддерживает курс в ЕС

Среда, 10 ноября 2021, 23:55
атрошенко, фото с фейсбук

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объяснил, что назвал призывы вступить в НАТО "фигней", поскольку "на Донбассе гибнут военные, а политики годами обсуждают вступление в Альянс".

Источник: Атрошенко в Facebook

Прямая речь Атрошенко: "Мне утром дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята из Черниговщины. 186 жизней.

Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Потому и реакция была соответствующей.

А для всех политиков, спекулирующих на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина.

Нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров того же НАТО, ООН, ОБСЕ реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе".

Детали: Атрошенко подчеркнул, что его позиция по отношению к ЕС – "четкая", курс Украины в Европейский Союз должен быть неизменным.

Предыстория: Атрошенко во время заседания городского совета назвал "фигней" атлантические стремления Украины, закрепленные в Конституции.

Украинская правда
Темы: ЧерниговНАТО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко заговорил о возможной войне в Беларуси

фотоВ Черном море прошли учения с участием Украины, США, Турции и Румынии.

Лерос назвал "похожим" протокол своего допроса о среднем пальце, ДБР отрицает

В ОП заявили, что Россия может очень быстро сформировать группировку для наступления

В Польше показали, как белорусские военные ломали забор для прорыва мигрантов

Путин обещает "поговорить" с Лукашенко об угрозах перекрыть газ в ЕС

Все новости...
Чернигов
Мэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТО
Оставили коллегу умирать в драке: ГБР расследует бездействие двух полицейских
В больницах Чернигова кислорода для ковид-больных осталось на несколько часов - мэрия
Последние новости
17:37
Ковид: в Австрии зафиксировали рекордное количество заражений
17:21
Активы госпредприятий снизились почти на 400 миллиардов
17:09
Лукашенко заговорил о возможной войне в Беларуси
16:25
ВниманиеУП приглашает на презентацию фильма "Суды в законе"
16:19
фотоВ Черном море прошли учения с участием Украины, США, Турции и Румынии.
16:08
Лерос назвал "похожим" протокол своего допроса о среднем пальце, ДБР отрицает
15:45
Глава ФГИ: компания купившая Электронмаш, может быть созданной под сделку
15:23
Польская полиция обнаружила тело сирийца у границы с Беларусью
15:01
Администрация морских портов ищет независимых членов в набсовет
14:52
Меркель призвала вакцинироваться: впереди трудные недели
Все новости...