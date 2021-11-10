Мер Чернігова назвав “фігнею” курс України до НАТО

Мер Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міської ради назвав "фігнею" євроатлантичні прагнення Україні, закріплені в Конституції.

Джерело: трансляція засідання Чернігівської міськради з виступом Атрошенка

Пряма мова: "Сьогодні ми говоримо про НАТО: що нам треба вступити в НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективна, як уже неодноразово засвідчувалося, якась там... умовно кажучи… клуб.

Кого він захистив останнім часом? На кого нападали чи Америка, чи Росія? Кого захистило НАТО?! Нікого!"

Деталі: Міський голова навів як приклад неефективності організації операції НАТО до громадянської війни в Югославії в 1990-х роках. Він натякнув, що авіаудари по містах у центрі Європи з боку такого військового альянсу свідчать про те, що організація не захищатиме інтереси інших незалежних країн.

Подібним чином, на думку Атрошенка, у НАТО не втрутилися під час окупації Росією Криму та початку війни на Сході.

Нагадаємо: 16 січня 2014 року Владислав Атрошенко як народний депутат підтримав "диктаторські закони" під час ганебного голосування руками в залі Верховної Ради. Ці закони давали фактично необмежені повноваження правоохоронцям для переслідування учасників мирних протестів у центрі Києва.

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