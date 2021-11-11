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У Франції почалася п'ята хвиля COVID — міністр

Четвер, 11 листопада 2021, 02:50
У Франції почалася п'ята хвиля COVID — міністр
LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

У Франції розпочинається п'ята хвиля епідемії COVID-19.

Джерело: Reuters, цитуючи міністра охорони здоров'я Франції Олів'є Верана

Пряма мова: "Декілька сусідніх країн вже перебувають у п'ятій хвилі епідемії COVID, те, що ми переживаємо у Франції, явно схоже на початок п'ятої хвилі".

Деталі: Веран додав, що циркуляція вірусу прискорюється.

У середу міністерство охорони здоров'я зареєструвало 11 883 нових випадків захворювання 0 як зазначається, це другий день поспіль, коли кількість нових ковід-випадків перевищила 10 тисяч.

Нагадаємо: 10 листопада президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нові вимоги до вакцинації, оскільки випадки коронавірусу знову починають зростати по всій країні. Зокрема з 15 грудня паспорти вакцинації осіб віком 65 років і більше не будуть дійсними, якщо їм не було зроблено ревакцинацію.

Теми: Франціякоронавірус
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