Во Франции началась пятая волна COVID — министр

Во Франции начинается пятая волна эпидемии COVID-19.

Источник: Reuters, цитируя министра здравоохранения Франции Оливье Верана

Прямая речь: "Несколько соседних стран уже находятся в пятой волне эпидемии COVID, то, что мы переживаем во Франции, явно сродни началу пятой волны".

Детали: Веран добавил, что циркуляция вируса ускоряется.

В среду министерство здравоохранения Франции зарегистрировало 11 883 новых случаев заболевания. Как отмечается, это второй день подряд, когда количество новых ковид-случаев превысило 10 тысяч.

Напомним: 10 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых требованиях к вакцинации, поскольку случаи коронавируса снова начинают расти по всей стране. В частности, с 15 декабря паспорта вакцинации лиц в возрасте 65 лет и более не будут действительными, если им не была сделана ревакцинация.