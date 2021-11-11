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У світі виявили найбільше нових COVID-хворих за 2 місяці

Четвер, 11 листопада 2021, 04:44

9 листопада у світі виявили 536 256 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник з 17 вересня, коли виявили понад 575 тисяч хворих.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 94 376 нових випадків, в Німеччині – 45 416, в Британії – 39 329.

Крім того, в РФ – 38 058 заражень, в Туреччині – 27 259, в Україні – 23 283. За кількістю нових хворих Україна також четверта в Європі.

 

7 874  людини у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником Україна на третьому місці у світі і на другому в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 9 листопада в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 816 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 5 696 осіб, одужали 16 277 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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