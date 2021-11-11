Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В мире обнаружили больше всего новых COVID-больных за 2 месяца

Четверг, 11 ноября 2021, 04:44

9 ноября в мире обнаружили 536 256 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с 17 сентября, когда обнаружили более 575 тысяч больных.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 94 376 новых случаев, в Германии – 45 416, в Британии – 39 329.

Кроме того, в РФ – 38058 заражений, в Турции – 27259, в Украине – 23283. По количеству новых больных Украина также четвертая в Европе.

 

7 874  человека в мире за сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина находится на третьем месте в мире и на втором в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 9 ноября в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусной болезнью и 816 летальных исходов от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5 696 человек, выздоровели 16 277 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: