В мире обнаружили больше всего новых COVID-больных за 2 месяца

9 ноября в мире обнаружили 536 256 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с 17 сентября, когда обнаружили более 575 тысяч больных.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 94 376 новых случаев, в Германии – 45 416, в Британии – 39 329.

Кроме того, в РФ – 38058 заражений, в Турции – 27259, в Украине – 23283. По количеству новых больных Украина также четвертая в Европе.

7 874 человека в мире за сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина находится на третьем месте в мире и на втором в Европе.

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Напомним: 9 ноября в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусной болезнью и 816 летальных исходов от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5 696 человек, выздоровели 16 277 человек.