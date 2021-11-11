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Crew Dragon з чотирма космонавтами відправився на МКС

Четвер, 11 листопада 2021, 06:23
NASA

Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX з екіпажем відправився до Міжнародної космічної станції.

Джерело: NASA, Deutsche Welle

Деталі: Як повідомляється, запуск із використанням важкої ракети-носія Falcon 9 відбувся зі стартового майданчика 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида).

До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.

 
Маттіас Маурер, Том Маршберн, Раджа Чарі, Кайла Беррон
NASA

Астронавти працюватимуть на станції до квітня 2022 року.

Нагадаємо: Двома днями раніше після шести місяців перебування в космосі на Землю повернулися астронавти SpaceX Crew-2.

Теми: космос


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