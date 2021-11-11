Crew Dragon з чотирма космонавтами відправився на МКС
Космічний корабель Crew Dragon-3 компанії SpaceX з екіпажем відправився до Міжнародної космічної станції.
Джерело: NASA, Deutsche Welle
Деталі: Як повідомляється, запуск із використанням важкої ракети-носія Falcon 9 відбувся зі стартового майданчика 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида).
#Crew3... 2... 1... and liftoff!— NASA (@NASA) November 11, 2021
Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut are on their way to the @Space_Station aboard the @SpaceX Crew Dragon Endurance: pic.twitter.com/dxobsFb4Pa
До складу екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Маттіас Маурер.
Астронавти працюватимуть на станції до квітня 2022 року.
Нагадаємо: Двома днями раніше після шести місяців перебування в космосі на Землю повернулися астронавти SpaceX Crew-2.