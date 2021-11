Crew Dragon с четырьмя космонавтами отправился на МКС

Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX с экипажем отправился на Международную космическую станцию.

Источник: NASA, Deutsche Welle

Детали: Как сообщается, запуск с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 состоялся со стартовой площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

#Crew3... 2... 1... and liftoff!



Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut are on their way to the @Space_Station aboard the @SpaceX Crew Dragon Endurance: pic.twitter.com/dxobsFb4Pa