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Від суботи Київщина закриє громадський транспорт для невакцинованих

Четвер, 11 листопада 2021, 07:34
Від суботи Київщина закриє громадський транспорт для невакцинованих
фото з сайту КОДА

Від суботи 13 листопада громадський транспорт у Київській області почне працювати з посиленими обмежувальними заходами.

Джерело: очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін у Facebook

Деталі: Рішення було ухвалено під час позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ і НС 10 листопада.

Зазначається, що громадський транспорт в межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком, але їздити в автобусах, маршрутках і електричках із цієї суботи матимуть право тільки пасажири, які матимуть при собі один із ковід-документів:

  • "COVID"-сертифікат, який підтверджує вакцинацію;
  • негативний результат ПЛР- чи експрес-тесту на визначення коронавірусу, отриманий не пізніше як за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання особи від коронавірусу, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка "Дія".

Пряма мова Володіна: "Акцентую, що коли Київщину тільки ввели до "червоної" зони, роботу транспорту ми не обмежували жодним чином. Але далі відтягувати цей момент уже не було можливості.

Саме тому закликаю жителів Київщини, які ще не встигли імунізуватись, нарешті потурбуватись про себе і вакцинуватись. Тільки щеплення дозволяють уберегти себе від важкого перебігу хвороби. У всіх інших випадках люди тижнями лежать під киснем у лікарнях. А до такого свій організм точно не треба доводити".

Нагадаємо: Через збільшення кількості хворих на ковід з 1 листопада транспорт для невакцинованих громадян без результатів тестів закрила столична влада.

Українська правда

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Теми: Київська областьтранспорткарантинвакцинація
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