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С субботы Киевщина закроет общественный транспорт для невакцинированных

Четверг, 11 ноября 2021, 07:34
С субботы Киевщина закроет общественный транспорт для невакцинированных
фото с сайта КОГА

С субботы 13 ноября общественный транспорт в Киевской области заработает с усиленными ограничительными мерами.

Источник: глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин в Facebook

Детали: Решение было принято во время внеочередного заседания областной комиссии по ТЕБ и ЧС 10 ноября.

Отмечается, что общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику, но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

  • "COVID"-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
    отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дия".

Прямая речь Володина: "Акцентирую, что когда Киевщину только ввели в "красную" зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности.

Именно поэтому призываю жителей Киевщины, еще не успевших иммунизироваться, наконец позаботиться о себе и вакцинироваться. Только прививки позволяют уберечь себя от тяжелого течения болезни. Во всех остальных случаях люди неделями лежат под кислородом в больницах. А до этого свой организм точно не надо доводить".

Напомним: Из-за увеличения количества больных ковидом с 1 ноября транспорт для невакцинированных граждан без результатов тестов закрыли столичные власти.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьтранспорткарантинвакцинация
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