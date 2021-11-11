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ДБР объявило подозрение в дезертирстве начальнику охраны Януковича

Четверг, 11 ноября 2021, 09:53
ДБР объявило подозрение в дезертирстве начальнику охраны Януковича
Фото: vgorode.ua/bezpekavip.com

Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора сообщили о подозрении в дезертирстве бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента.

Источник: ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Правоохранители традиционно не указывают имя подозреваемого, но, по данным источника УП, это Константин Кобзарь.

Следствием установлено, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мерами по охране экспрезидента Виктора Януковича.

Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины. При этом он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Виктору Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичГБР
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