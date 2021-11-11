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У Києві стрибок хворих на ковід: понад 2 тисячі за добу

Четвер, 11 листопада 2021, 11:00
Фото КМДА

У столиці зафіксували різкий стрибок нових хворих на коронавірус – уже вдруге з початку листопада кількість хворих за добу перевищила 2 тисячі, 51 людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "2002 підтверджених випадки захворювання на коронавірус. 51 летальний випадок від вірусу: 35 жінок від 35 до 98 років, 16 чоловіків від 46 до 95 років".

Деталі: Серед нових хворих 133 дитини – 63 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (415), Дарницькому (327) та в Святошинському (237) районах.

Залишається високою і кількість госпіталізацій – за добу поклали у лікарні 276 хворих на коронавірус та 173 людини з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 274 770 випадків коронавірусу, 6 728 хворих померли, подолали вірус 237 588 мешканців столиці, з них 1 437 – за  минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • У Києві за добу 9 листопада зафіксували 1 740 випадків захворювання на Covid-19 та рекордні 73 летальних випадки від ускладнень, понад пів тисячі хворих госпіталізували, одужали за добу 975 осіб.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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