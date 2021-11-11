В Киеве скачок больных ковид: более 2 тысяч за сутки

В столице зафиксировали резкий скачок новых больных коронавирусом – уже во второй раз с начала ноября количество больных за сутки превысило 2 тысячи, 51 человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "2002 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 51 летальный случай от вируса: 35 женщин от 35 до 98 лет, 16 мужчин от 46 до 95 лет".

Детали: Среди новых больных 133 ребенка – 63 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (415), Дарницком (327) и Святошинском (237) районах.

Остается высоким и количество госпитализаций – за сутки положили в больницы 276 больных коронавирусом и 173 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 274 770 случаев коронавируса, 6 728 больных умерли, преодолели вирус 237 588 жителей столицы, из них 1 437 – за прошедшие сутки.

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