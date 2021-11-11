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На Закарпатті покращилась ситуація з ковідом: змінився колір зони

Четвер, 11 листопада 2021, 11:56
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Закарпатська область перейшла з "помаранчевої" у "жовту" зону небезпеки, пов’язаної з розповсюдженням коронавірусу, що означає покращення ситуації.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Покращення полягає в тому, що за останню добу відсоток завантаженості ліжок з киснем в області знизився з 65 до 60%, а рівень госпіталізацій впав з 60%, що було перевищенням норми, до відносно нормальних 59%.

Крім того, динаміка рівня госпіталізацій опустилась з 25% до 16%.

Всі інші показники в області також нижче встановленої межі.

Показники захворюваності на коронавірус в областях України станом на 11 листопада 2021
Показники захворюваності на коронавірус в областях України станом на 11 листопада 2021
МОЗ

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • З 12 листопада 17 українських областей перебували в "червоних" зонах поширення коронавірусу: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.
  • З 1 листопада місто Київ також перейшло до "червоного" рівня.

Українська правда
Теми: коронавірускарантинЗакарпаттяМОЗ


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