На Закарпатті покращилась ситуація з ковідом: змінився колір зони
Четвер, 11 листопада 2021, 11:56
Закарпатська область перейшла з "помаранчевої" у "жовту" зону небезпеки, пов’язаної з розповсюдженням коронавірусу, що означає покращення ситуації.
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Покращення полягає в тому, що за останню добу відсоток завантаженості ліжок з киснем в області знизився з 65 до 60%, а рівень госпіталізацій впав з 60%, що було перевищенням норми, до відносно нормальних 59%.
Крім того, динаміка рівня госпіталізацій опустилась з 25% до 16%.
Всі інші показники в області також нижче встановленої межі.
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- З 12 листопада 17 українських областей перебували в "червоних" зонах поширення коронавірусу: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.
- З 1 листопада місто Київ також перейшло до "червоного" рівня.
Українська правда