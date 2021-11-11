Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье улучшилась ситуация с ковидом: поменялся цвет зоны

Четверг, 11 ноября 2021, 10:56
На Закарпатье улучшилась ситуация с ковидом: поменялся цвет зоны

Закарпатская область перешла из "оранжевой" в "желтую" зону опасности, связанной с распространением коронавируса, что означает улучшение ситуации.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Улучшение состоит в том, что за последние сутки процент загруженности больничных коек с кислородом в области снизился с 65 до 60%, а уровень госпитализаций упал с 60%, что было превышением нормы, относительно нормальных 59%.

Кроме того, динамика уровня госпитализаций опустилась с 25 до 16%.

Все остальные показатели в области также ниже установленного предела.

Показатели заболеваемости на коронавирус в областях Украины по состоянию на 11 ноября
Показатели заболеваемости на коронавирус в областях Украины по состоянию на 11 ноября
Минздрав Украины

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • С 12 ноября 17 украинских областей находились в "красных" зонах распространения коронавируса: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.
  • С 1 ноября город Киев также перешел в "красный" уровень.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирускарантинЗакарпатьеМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: