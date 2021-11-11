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На Закарпатье улучшилась ситуация с ковидом: поменялся цвет зоны

Четверг, 11 ноября 2021, 11:56

Закарпатская область перешла из "оранжевой" в "желтую" зону опасности, связанной с распространением коронавируса, что означает улучшение ситуации.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: Улучшение состоит в том, что за последние сутки процент загруженности больничных коек с кислородом в области снизился с 65 до 60%, а уровень госпитализаций упал с 60%, что было превышением нормы, относительно нормальных 59%.

Кроме того, динамика уровня госпитализаций опустилась с 25 до 16%.

Все остальные показатели в области также ниже установленного предела.

Показатели заболеваемости на коронавирус в областях Украины по состоянию на 11 ноября
Показатели заболеваемости на коронавирус в областях Украины по состоянию на 11 ноября
Минздрав Украины

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Предыстория:

  • С 12 ноября 17 украинских областей находились в "красных" зонах распространения коронавируса: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.
  • С 1 ноября город Киев также перешел в "красный" уровень.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинЗакарпатьеМинздрав
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