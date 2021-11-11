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До Ради проходять 7 партій, ще дві на межі – опитування

Четвер, 11 листопада 2021, 12:48
ФОТО: Ельдар Сарахман, УП

Якби вибори відбулись найближчим часом, то до Верховної Ради потрапили би 7 партій, рейтинги ще двох близькі до п’ятивідсоткового бар’єру.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-9 листопада

Деталі: Найвищий рейтинг має партія "Слуга народу" - 17,3% (серед тих, хто піде на вибори й визначився з вибором). Далі йдуть "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина" з 14 і 12,2%, відповідно. Четверте місце посідає "Опозиційна платформа - За життя" з рейтингом 11%.

Таблиця з рівнем підтримки політичних партій
Таблиця з рівнем підтримки політичних партій
Група "Рейтинг"

Можлива партія ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова набрала би 6,8% голосів громадян. Шосте і сьоме місце займають "Сила і честь" Ігоря Смєшка і "Українська стратегія" Володимира Гройсмана (6,8% і 5,8% відповідно).

Рейтинг двох партій близький до виборчого бар’єру 5%. Партія "Наші" Євгенія Мураєва має 4,9%, Радикальна партія Олега Ляшка – 4,8%.

Решта партій мають підтримку виборців на рівні нижче 3,5%.

Рейтинг партії "Голос", яка формує фракцію в чинному скликанні парламенті, становить 1,4%.

Водночас, 6,1% громадян не змогли відповісти, 5,7% не мають наміру голосувати на виборах. 

Динаміка зміни рейтингів партій з виборів 21 липня 2019 року.
Динаміка зміни рейтингів партій з виборів 21 липня 2019 року.
Група "Рейтинг"

Опитування провели з 4 по 9 листопада 2021 року. Соціологи опитали 5000 мешканців України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. 

Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5. 

Що було раніше: "Слуга народу" продовжує втрачати підтримку громадян, порівняно з попереднім опитуванням групи "Рейтинг", проведеним наприкінці жовтня. Рівень підтримки за два тижні впав з 20% до 17%. За всю історію спостережень "Рейтингу", це найнижчий показник для "Слуги народу". 

Також близько 1% підтримки втратили партії "ЄС" і "ОПЗЖ", водночас ВО "Батьківщина" зросла майже на відсоток.

Також майже 2% втратила партія "Наші". Водночас в опитуванні вперше оцінили рейтинг можливої політичної сили Разумкова.

Решта партій переважно зберегли свої рейтинги з попереднього опитування.

Українська правда
Теми: рейтингВерховна РадапартіївибориСлуга народу


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