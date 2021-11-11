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В Раду проходя 7 партий, еще две на грани – опрос

Четверг, 11 ноября 2021, 11:48
В Раду проходя 7 партий, еще две на грани – опрос
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Если бы выборы прошли в ближайшее время, то в Верховную Раду попали бы 7 партий, рейтинги еще двух близки к пятипроцентному барьеру.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-9 ноября.

Детали: Самый высокий рейтинг у партии "Слуга народа" - 17,3% (среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором). Далее следуют "Европейская солидарность" и ВО "Батьківщина" с 14 и 12,2% соответственно. Четвертое место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с рейтингом 11%.

Таблица с уровнем поддержки гражданами политических партий
Таблица с уровнем поддержки гражданами политических партий
Группа "Рейтинг"

Возможная партия экспредседателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова набрала бы 6,8% голосов граждан. Шестое и седьмое место занимают "Сила и честь" Игоря Смешко и "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана (6,8% и 5,8% соответственно).

Рейтинг двух партий близок к избирательному барьеру в 5%. Партия "Наши" Евгения Мураева имеет 4,9%, Радикальная партия Олега Ляшко - 4,8%.

Остальные партии имеют поддержку избирателей на уровне ниже 3,5%.

Рейтинг партии Голос, составляющей фракцию в действующем созыве парламенте, составляет 1,4%.

В то же время, 6,1% граждан затруднились ответить, 5,7% не намерены голосовать на выборах.

Динамика изменений рейтинга партий с момента выборов 21 июля 2019 года
Динамика изменений рейтинга партий с момента выборов 21 июля 2019 года
Группа "Рейтинг"

Опрос был проведен с 4 по 9 ноября 2021 года. Социологи опросили 5000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
Метод опроса: телефонное интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Что было раньше: "Слуга народа" продолжает терять поддержку граждан по сравнению с предыдущим опросом группы "Рейтинг", проведенным в конце октября. Уровень поддержки за две недели упал с 20% до 17%. За всю историю наблюдений "Рейтинга" это самый низкий показатель для "Слуги народа".

Также около 1% поддержки потеряли партии "ЕС" и "ОПЗЖ", в то же время ВО "Батькивщина" выросла почти на процент.

Также почти 2% потеряла партия "Наши". В то же время, в опросе впервые оценили рейтинг возможной политической силы Разумкова.

Остальные партии преимущественно сохранили свои рейтинги по предварительному опросу.

Украинская правда

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Темы: рейтингВерховная РадапартиивиборыСлуга народа
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