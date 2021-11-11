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В Україні більшає прихильників вступу до НАТО - соцопитування

Четвер, 11 листопада 2021, 12:57
ФОТО BITUK.MEDIA

Більше половини українців підтримують вступ України до Євросоюзу та Північноатлантичного союзу.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-9 листопада

Дослівно: "62% опитаних підтримали б вступ України в Європейський союз, якби сьогодні проводився такий референдум (32% - не підтримали). 58% - підтримали б вступ в НАТО (35% - проти вступу)".

 
 

Деталі: За даними соціологів, найбільш лояльні до євроінтеграції жителі західних та центральних областей, найменш прихильні – мешканці східних регіонів, де менше половини підтримують вступ в ЄС та НАТО.

Найбільш скептичні щодо приєднання до союзів виборці Опозиційної платформи, партій Шарія та Мураєва.

 
 

Довідково: Соціологи "Рейтингу" 4-9 листопада опитали 5000 респондентів старше 18 років у всіх областях, крім окупованих територій, методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), скориставшись випадковою вибіркою мобільних номерів. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5.  

Українська правда
Теми: соціологіяЄСНАТО


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