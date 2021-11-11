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В Украине становится больше сторонников вступления в НАТО - соцопрос

Четверг, 11 ноября 2021, 12:57
ФОТО BITUK.MEDIA

Более половины украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический союз.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-9 ноября

Дословно: "62% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Европейский союз, если бы сегодня проводился такой референдум (32% – не поддержали). 58% – поддержали бы вступление в НАТО (35% – против вступления)".

 
 

Детали: По данным социологов, наиболее лояльны к евроинтеграции жители западных и центральных областей, наименее благосклонны жители восточных регионов, где менее половины поддерживают вступление в ЕС и НАТО.

 

Наиболее скептичны по поводу присоединения к союзам избиратели Оппозиционной платформы, партий Шария и Мураева.

 

Справка: Социологи "Рейтинга" 4-9 ноября опросили 5000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), воспользовавшись случайной выборкой мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Украинская правда
Темы: социологияЕСНАТО
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