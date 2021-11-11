Ткаченко таки подав у відставку: Не мій концепт та цінності

Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики, зокрема, через раптове для нього рішення уряду забрати Держкіно в його міністерства та через малий бюджет, який планується виділити на культуру у 2022 році.

Джерело: пост Ткаченка у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні написав заяву про відставку.

Про причини. Рішення Кабміну щодо Держкіно приймалось без погодженням з МКІПом. Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності.

Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого місяця, приймається рішення, з яким я погодитись не можу. І воно непоодиноке.

Наприклад, згідно управлінської реформи, на початку року урядом було прийнято рішення про створення Держслужби та Держінспекції з охорони культурної спадщини. Після цього через кілька місяців міністерство отримало листа від прем’єра щодо відкликання нашого подання на створення цих інституцій. Наповнення операційним функціоналом Держмистецтв також блокувалось.

Пишуть, що передача Держкіно стала для мене останньою краплею. Тоді нагадаю про передостанню – не менш болючу. Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення, і фінальна сума для мене неприйнятні".

Деталі: Міністр також повідомив, що "звіт у Раді не за горами", бо він відправив свою заяву голові парламенту Руслану Стефанчуку.

Ткаченко вважає, що за півтора року роботи в МКІПі він "встиг зробити десь 50% із запланованого", але йому є чим пишатися.

Серед досягнень він назвав запуск програми #МандруйУкраїною; програму "Велика реставрація", за якою вже 57 об’єктів культурної спадщини отримали субвенцію з держбюджету на відновлення та реставрацію;, розробку Стратегії інформаційної безпеки та запуск програми медіаграмотності "Фільтр" тощо.

Цьому передувало: Напередодні джерела "Української правди. Життя" повідомили, що 11 листопада Олександр Ткаченко подасть у відставку, бо Кабмін на засіданні 10 листопада проголосував за відокремлення Держкіно від Міністерства культури та інформаційної політики.

Ткаченко дізнався про це постфактум, оскільки у цей час був у відрядженні в Парижі на 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.

Джерело називало відокремлення Держкіно від Мінкульту "останньою краплею" для Ткаченка.

Довідка: Олександр Ткаченко.став міністром культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року.

До того Ткаченко очолював комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, а до приходу в парламент – очолював холдинг "1+1 медіа", посаду гендиректора в якому покинув 20 серпня 2019 року.