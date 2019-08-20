Гендиректор 1+1 пішов з посади, а бізнес передав у "сліпий траст"

Джерело: прес-служба "Групи 1+1 медіа", коментар Ткаченка Ліга.net

Гендиректор 1+1 медіа Олександр Ткаченко звільнився з займаної посади у зв’язку з обранням народним депутатом, але залишиться Почесним президентом компанії. При цьому управлятиме групою Правління, у складі якого дружина Ткаченка.

Дослівно: "Оскільки генеральний директор 1+1 медіа Олександр Ткаченко обраний народним депутатом ВРУ і не може суміщати цю діяльність з роботою у виконавчому органі, 16-го серпня Наглядовою радою було розглянуто його заяву та прийнято рішення про звільнення з посади".

Пряма мова Ткаченка: "Свою частку в "плюсах" у 5% продаю інвестиційній компанії. Є хороша компанія, нарешті буду при грошах".

Деталі: Інший бізнес, за його словами, він передав в управління юридичній компанії, назви якої не уточнив.

Ткаченко також додав, що журналісти, які володіють частками холдингу і стали депутатами, теж збираються продавати свої частки в компанії.

Новим гендиректором ТОВ ТРК "Студія 1+1" з 19 серпня призначений В'ячеслав Мієнко.

Також повідомляється, що медіахолдинг розділили на бізнес-одиниці та корпоративні сервіси.

Зокрема, в 1+1 медіа з'явилися бізнес-одиниці "Телевізійний бізнес" на чолі з Максимом Кривицьким, "1+1 Продакшн" на чолі з Вікторією Левченко, "Платне телебачення" на чолі з Ярославом Пахольчуком, "1+1 Digital і Інновації" на чолі з Анною Ткаченко.

Корпоративними сервісами стали фінансовий департамент на чолі з Дмитром Тузовим, GR-департамент на чолі з В'ячеславом Мієнком, департамент з маркетингових комунікацій на чолі зі Світланою Павелецькою, департамент стратегії та ризиків на чолі з Вікторією Романовою, HR-департамент на чолі з Ларисою Брувер і Shared Services під керівництвом Ярослава Пахольчука, до яких входять технічний, юридичний департаменти, служба безпеки, адміндепартамент і ін. сервіси.

Відзначається, що замість гендиректора стратегічне управління групою здійснюватиме Правління, склад якого затверджується акціонером компанії. До складу Правління увійшли В’ячеслав Мієнко, Світлана Павелецька, Ярослав Пахольчук, Максим Кривицький, Дмитро Тузов та дружина Ткаченка – Анна Ткаченко.

Голову Правління мають обрати на його першому засіданні 28 серпня.

Передісторія:

Ткаченко обраний народним депутатом від партії "Слуга народу". Він пройшов по списку, де був під 9 номером.

За даними УП, команда Зеленського розглядає Ткаченка як одного з двох кандидатів на посаду голови КМДА.

Ткаченко також допустив, що може балотуватися в мери Києва. За його словами, питання не в тому, хоче він балотуватися чи не хоче, а в тому, "що у Києві ми маємо кризу і п'ять років втрачених можливостей".

Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку Кличка, який одночасно очолює Київраду.

Голова Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що його намагалися підкупити в інтересах Кличка.

Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням відкрити кримінальне провадження за цим фактом і перевірити твердження Богдана.

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