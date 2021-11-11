Ткаченко таки подал в отставку: Не мой концепт и ценности

Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и из-за малого бюджета, который планируется выделить на культуру в 2022 году.

Источник: пост Ткаченко в Facebook

Прямая речь: "Сегодня написал заявление об отставке.

О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности.

Вместо продолжения реализации европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение, с которым я согласиться не могу. И оно неединично.

К примеру, согласно управленческой реформе, в начале года правительством было принято решение о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. После этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве нашего представления на создание этих институций. Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось.

Пишут, что передача Госкино стала для меня последней каплей. Тогда напомню о предпоследней – не менее болезненной. Бюджет на культуру-2022. И характер обсуждения, и финальная сумма для меня неприемлемы".

Детали: Министр также сообщил, что "отчет в Раде не за горами", потому что он отправил свое заявление главе парламента Руслану Стефанчуку.

Ткаченко считает, что за полтора года работы в МКИПе он "успел сделать где-то 50% из запланированного", но ему есть чем гордиться.

Среди достижений он назвал запуск программы #МандруйУкраїною; программу "Большая реставрация", по которой уже 57 объектов культурного наследия получили субвенцию из госбюджета на восстановление и реставрацию; разработку Стратегии информационной безопасности и запуск программы медиаграмотности "Фильтр" и т.п.

Этому предшествовало: Накануне источники "Украинской правды. Жизнь" сообщили, что 11 ноября Александр Ткаченко подаст в отставку, потому что Кабмин на заседании 10 ноября проголосовал за отделение Госкино от Министерства культуры и информационной политики.

Ткаченко узнал об этом постфактум, поскольку в это время был в командировке в Париже на 41-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

Источник называл отделение Госкино от Минкульта "последней каплей" для Ткаченко.

Справка: Александр Ткаченко стал министром культуры и информационной политики Украины 4 июня 2020 года.

До этого Ткаченко возглавлял комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, а до прихода в парламент – возглавлял холдинг "1+1 медиа", пост гендиректора в котором покинул 20 августа 2019 года.