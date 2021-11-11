Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Денісова: відео з Саакашвілі доводить, що його катують у Грузії

Четвер, 11 листопада 2021, 15:39
Фото: Facebook Денісової

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вказує, що оприлюднене владою Грузії відео із колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі засвідчує факт катування та жорстокого поводження із ним.

Джерело: повідомлення Денісової

Пряма мова Денісової: "Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеїлом, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Неправомірними діями представників Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушено статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання".

Деталі: Омбудсмен закликала Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані.

Також вона звернулася до народного захисника Грузії Ніно Ломджарії ретельно розслідувати обставини ситуації.

Передісторія:

  • 11 листопада пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.
  • Також було оприлюднено відео, що датується 8 листопада. Саме того дня стало відомо, що Саакашвілі перевезли до лікарні.
  • 8 листопада Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії у зв’язку з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та відсутністю інформування про це української сторони.
  • Омбудсмен Людмила Денісова у жовтні відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №12 міста Руставі у Грузії, де він голодує 27-й день, Саакашвілі вважає, що його життя під загрозою.

Українська правда
Теми: ГрузіяСаакашвілі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ОП заявили, що Росія може дуже швидко сформувати угруповання для наступальних дій

У Польщі показали, як білоруські військові ламали паркан для прориву мігрантів

Путін обіцяє "поговорити" з Лукашенком щодо погроз перекрити газ до ЄС

Франція попередила Росію про "серйозні наслідки" в разі ескалації ситуації в Україні

Covid в Україні: майже 700 померлих за добу, найбільше на Дніпропетровщині

Головні новини п’ятниці та ночі: кордон Білорусі, катівня "Ізоляція"

Усі новини...
Грузія
У Грузії показали відео, як Саакашвілі затягують у тюремну лікарню, і заявили про "напад"
ЄСПЛ закликав Грузію забезпечити лікування Саакашвілі, а його - зупинити голодування - Денісова
У Тбілісі затримали 46 учасників акцій на підтримку Саакашвілі
Останні новини
16:25
УвагаУП запрошує на презентацію фільму "Суди в законі"
16:19
фотоУ Чорному морі пройшли навчання за участі України, США, Туреччини та Румунії
16:08
Лерос назвав "схожим" протокол свого допиту щодо середнього пальця, ДБР заперечує
15:45
Глава ФДМ: компанія, що купила Електронмаш, може бути створеною під угоду
15:23
Польська поліція знайшла тіло сирійця біля кордону з Білоруссю
15:01
Адміністрація морських портів шукає незалежних членів до наглядової ради
14:52
Меркель закликала вакцинуватися: попереду важкі тижні
14:23
У Росії новий антирекорд за кількістю жертв Covid
14:06
На Сумщині з'ясовують, як на вулиці опинився триметровий пітон
13:58
Укргідроенерго приєдналась до енергетичної асоціації
Усі новини...