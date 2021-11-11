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Денісова: відео з Саакашвілі доводить, що його катують у Грузії

Четвер, 11 листопада 2021, 14:39
Денісова: відео з Саакашвілі доводить, що його катують у Грузії
Фото: Facebook Денісової

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вказує, що оприлюднене владою Грузії відео із колишнім президентом Міхеїлом Саакашвілі засвідчує факт катування та жорстокого поводження із ним.

Джерело: повідомлення Денісової

Пряма мова Денісової: "Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеїлом, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Неправомірними діями представників Спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії порушено статтю 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання".

Деталі: Омбудсмен закликала Комітет ООН проти катувань та Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відреагувати на факт застосування тортур до Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані.

Також вона звернулася до народного захисника Грузії Ніно Ломджарії ретельно розслідувати обставини ситуації.

Передісторія:

  • 11 листопада пенітенціарна служба Грузії заявила, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі здійснив напад на персонал тюремної лікарні та пошкодив медичне обладнання.
  • Також було оприлюднено відео, що датується 8 листопада. Саме того дня стало відомо, що Саакашвілі перевезли до лікарні.
  • 8 листопада Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії у зв’язку з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та відсутністю інформування про це української сторони.
  • Омбудсмен Людмила Денісова у жовтні відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №12 міста Руставі у Грузії, де він голодує 27-й день, Саакашвілі вважає, що його життя під загрозою.

Українська правда

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Теми: ГрузіяСаакашвілі
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