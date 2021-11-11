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Денисова: видео с Саакашвили доказывает, что его пытают в Грузии

Четверг, 11 ноября 2021, 15:39
Фото: Facebook Денисовой

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова указывает, что обнародованное властями Грузии видео с бывшим президентом Михеилом Саакашвили свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с ним.

Источник: сообщение Денисовой

Прямая речь Денисовой: "Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михеилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Неправомерными действиями представителей Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии нарушена статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

Детали: Омбудсмен призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию отреагировать на факт применения пыток к Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдане.

Также она обратилась к народному защитнику Грузии Нино Ломджарии тщательно расследовать обстоятельства ситуации.

Предыстория:

  • 11 ноября пенитенциарная служба Грузии заявила, что бывший президент Михеил Саакашвили совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.
  • Также было обнародовано видео, датируемое 8 ноября. В тот день стало известно, что Саакашвили перевезли в больницу.
  • 8 ноября Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования об этом украинской стороны.
  • Омбудсмен Людмила Денисова в октябре посетила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави в Грузии, где он голодает 27-й день, Саакашвили считает, что его жизнь находится под угрозой.

Украинская правда
Темы: ГрузияСаакашвили
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