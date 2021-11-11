Денисова: видео с Саакашвили доказывает, что его пытают в Грузии
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова указывает, что обнародованное властями Грузии видео с бывшим президентом Михеилом Саакашвили свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с ним.
Источник: сообщение Денисовой
Прямая речь Денисовой: "Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михеилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Неправомерными действиями представителей Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии нарушена статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".
Детали: Омбудсмен призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию отреагировать на факт применения пыток к Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдане.
Также она обратилась к народному защитнику Грузии Нино Ломджарии тщательно расследовать обстоятельства ситуации.
Предыстория:
- 11 ноября пенитенциарная служба Грузии заявила, что бывший президент Михеил Саакашвили совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.
- Также было обнародовано видео, датируемое 8 ноября. В тот день стало известно, что Саакашвили перевезли в больницу.
- 8 ноября Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования об этом украинской стороны.
- Омбудсмен Людмила Денисова в октябре посетила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 города Рустави в Грузии, где он голодает 27-й день, Саакашвили считает, что его жизнь находится под угрозой.