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Білорусь може використати "мігрантів" як зброю проти України - прикордонники

Четвер, 11 листопада 2021, 16:00
фото: МВС

Ситуація на кордоні України з Білоруссю є спокійною та контрольованою, посилення охорони здійснюється на випадок, якщо сусідня країна захоче реалізувати сценарій, який наразі спостерігається на кордоні з Польщею.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП

Пряма мова: "Ситуація на кордоні з Білоруссю (1100 кілометрів –ред. ) повністю контрольована. На даний момент не відмічається груп мігрантів, які б намагалися порушити державний кордон, або його вже порушили.

До сих пір питання нелегальної міграції взагалі не було притаманне ділянці кордону з Білоруссю. До прикладу, за 9 місяців цього року було затримано лише 13 нелегальних мігрантів (як на вхід в Україну так і на вихід). Так було  і в попередні роки. Чому саме зараз робиться акцент на посиленні кордону? Оскільки Україна добре розуміє ситуацію, яка склалася на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

Це пов’язано з фактично керованим спрямуванням нелегальних мігрантів з Білорусі до країн Європейського союзу. Тому ми маємо бути готові до надійної охорони кордону, оскільки не виключено що Білорусь "нелегальних мігрантів як зброю" може використати і в напрямку кордону з Україною.

Деталі: Демченко уточнив, що наразі цього питання ДПСУ не контактує з білоруською стороною. "Якщо виникає якась ситуація, тільки тоді можуть відбутися заходи в рамках прикордонно-представницького апарату. Щодо ситуації з незаконною міграцією до країн ЄС і тієї кризи, яка є на даний, момент ми з ними не підтримуємо зв’язку", - пояснив він.

На уточнююче запитання, коли на кордоні очікуються анонсовані очільником МВС 8 тисяч додаткових силовиків, Дечменко відповів наступне: "Перші сили вже почали посилювати державний кордон. Це сьогодні перевірив міністр внутрішніх справ разом із головою ДПСУ в межах Волинської області. Це не тільки посилення, а й координація дій прикордонників, Нацгвардії і поліції".

За словами речника ДПСУ, взаємодія буде відбуватися як на лінії державного кордону, так і в контрольованих прикордонних районах: це збільшена кількість прикордонних нарядів на лінії держкордону і перебування біля цієї лінії резервів, про які зазначав міністр. Це мобільні групи, які будуть патрулювати і мобільні контрольні пости, які будуть виставлені в межах прикордоння.

Пряма мова: "Ми для себе чітко розуміємо напрямки, якими може відбутися прогнозований рух нелегальних мігрантів в бік України".

Валентина Романенко, УП
Теми: БілоруськордонПрикордонна служба


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