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Беларусь может использовать "мигрантов" как оружие против Украины - пограничники

Четверг, 11 ноября 2021, 16:00
фото: МВД

Ситуация на границе Украины с Беларусью спокойная и контролируемая, усиление охраны осуществляется на случай, если соседняя страна захочет реализовать сценарий, который сейчас наблюдается на границе с Польшей.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Ситуация на границе с Беларусью (1100 километров –ред.) полностью контролируема. На данный момент не отмечается групп мигрантов, которые пытались бы нарушить государственную границу, или ее уже нарушили.

До сих пор вопрос нелегальной миграции вообще не был присущ участку границы с Беларусью. К примеру, за 9 месяцев этого года было задержано 13 нелегальных мигрантов (как на вход в Украину, так и на выход). Так было и в прошлые годы. Почему сейчас делается акцент на усилении границы? Поскольку Украина хорошо понимает ситуацию, которая сложилась на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

Это связано с фактически управляемым направлением нелегальных мигрантов из Беларуси в страны Европейского союза. Поэтому мы должны быть готовы к надежной охране границы, поскольку не исключено, что Беларусь "нелегальных мигрантов как оружие" может использовать и в направлении границы с Украиной.

Детали: Демченко уточнил, что в настоящее время по этому вопросу ГПСУ не контактирует с белорусской стороной. "Если возникает какая-то ситуация, только тогда могут состояться мероприятия в рамках погранично-представительского аппарата. Относительно ситуации с незаконной миграцией в страны ЕС и того кризиса, который есть на данный момент, мы с ними не поддерживаем связь", - пояснил он.

На уточняющий вопрос, когда на границе ожидаются анонсированные главой МВД 8 тысяч дополнительных силовиков, Дечменко ответил следующее: "Первые силы уже начали усиливать государственную границу. Это сегодня проверил министр внутренних дел вместе с главой ГПСУ в пределах Волынской области. Это не только усиление, а и координация действий пограничников, Нацгвардии и полиции".

По словам спикера ГПСУ, взаимодействие будет происходить как на линии государственной границы, так и в контролируемых приграничных районах: это увеличенное количество пограничных нарядов на линии госграницы и пребывание возле этой линии резервов, о которых отмечал министр. Это мобильные группы, которые будут патрулировать и мобильные контрольные посты, которые будут выставлены в пограничье.

Прямая речь: "Мы для себя четко понимаем направления, по которым может произойти прогнозируемое движение нелегальных мигрантов в сторону Украины".

Валентина Романенко, УП
Темы: БеларусьграницаПограничная служба
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