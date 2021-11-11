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Суд закрив справу про недостовірну декларацію ексочілника СБУ Миколаївщини

Четвер, 11 листопада 2021, 17:31
Скріншот із розслідування "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Миколаївський суд не знайшов у колишнього очільника СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака умислу щодо внесення неправдивих відомостей в декларацію і закрив відповідне адміністративне провадження.

Джерело: повідомлення Центрального районного суду м. Миколаєва

Дослівно: "Відповідно до протоколу (НАЗК – ред.), останній (Віталій Герсак – ред.), обіймаючи посаду начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області подав завідомо недостовірні відомості у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019 рік, які відрізняються від достовірних на суму 796 625 гривень…

На підставі зазначеного, оскільки жодним матеріалом справи не доведено наявність у діях особи, яка притягається до відповідальності, умислу приховати чи свідомо внести до декларації недостовірні відомості, суд дійшов висновку про відсутність в діях особи складу адміністративного правопорушення".

Деталі: Прокурор вимагав призначити Герсаку стягнення у вигляді штрафу у межах санкції зазначеної статті (від 17 000 грн до 42 500 грн).

Герсак у суді пояснив, що вніс відомості до щорічної декларації за 2019 рік щодо доходу його дружини на суму 600 тисяч гривень, ґрунтуючись на інформації, яку вона надала.

Будь-якого умислу на приховування або зазначення недостовірних відомостей він начебто не мав. Суд повідомляє, що ці пояснення матеріалами справи та прокурором в судовому засіданні не були спростовані.

Суд також врахував, що дружина Герсака, здійснюючи підприємницьку діяльність подала податкову декларацію за 2019 рік, де задекларувала суму доходу у розмірі 796 625 гривень.

Зважаючи на все це суд постановив закрити провадження у справі про вчинення адміністративного правопорушення.

Передісторія:

  • У жовтні НАЗК скерувало до НАБУ висновок щодо Герсака, який має коштовну нерухомість, землю та елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами родини.
  • НАЗК виявило у Герсака недостовірні відомості на 800 тисяч грн.
  • У лютому "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що сім'я очільника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака має коштовну нерухомість, багато землі та елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами родини.
  • 18 листопада 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака.

Українська правда
Теми: МиколаївСБУ


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