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Суд закрыл дело о недостоверной декларации экс-главы СБУ Николаевщины

Четверг, 11 ноября 2021, 17:31

Николаевский суд не нашел у бывшего главы СБУ в Николаевской области Виталия Герсака умысла о внесении ложных сведений в декларацию и закрыл соответствующее административное производство.

Источник: сообщение Центрального районного суда г. Николаева

Дословно: "В соответствии с протоколом (НАПК – ред.), последний (Виталий Герсак – ред.), занимая должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области подал заведомо недостоверные сведения в ежегодную декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2019 год, которые отличаются от достоверных на сумму 796 625 гривен…

На основании указанного, поскольку никаким материалом дела не доказано наличие у действиях лица, привлекаемого к ответственности, умысла скрыть или сознательно внести в декларацию недостоверные сведения, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях лица состава административного правонарушения".

Детали: Прокурор потребовал назначить Герсаку взыскание в виде штрафа в пределах санкции указанной статьи (от 17 000 до 42 500 грн).

Герсак в суде объяснил, что внес сведения в ежегодную декларацию за 2019 год о доходе его жены на сумму 600 тысяч гривен, основываясь на информации, которую она предоставила.

Какого-либо умысла на сокрытие или указание недостоверных сведений он якобы не имел. Суд сообщает, что эти пояснения материалами дела и прокурором в судебном заседании не были опровергнуты.

Суд также учел, что супруга Герсака, осуществляя предпринимательскую деятельность, подала налоговую декларацию за 2019 год, где задекларировала сумму дохода в размере 796 625 гривен.

Судя по всему, суд постановил закрыть производство по делу о совершении административного правонарушения.

Предыстория:

  • В октябре НАПК направило в НАБУ вывод относительно Герсака, который имеет ценную недвижимость, землю и элитный автопарк, несоразмерные с официальными доходами семьи.
  • НАПК обнаружило у Герсака недостоверные сведения на 800 тысяч грн.
  • В феврале "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщили, что семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака имеет ценную недвижимость, много земли и элитный автопарк, несоразмерные с официальными доходами семьи.
  • 18 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталия Герсака.

Темы: НиколаевСБУ
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