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Київрада першою вирішила вживати фемінітиви в документах

Четвер, 11 листопада 2021, 19:01
Євгенія Кулеба, фото з сайту партії sluga-narodu.com

Київська міська рада 11 листопада проголосувала за нову редакцію Регламенту, згідно з якою в офіційних текстах столичної ради будуть використовувати фемінітиви. 

Джерело: пресслужба партії "Слуга народу

Деталі: Ці зміни ініціювала лідерка руху "Зе!Жінки" у місті Києві Євгенія Кулеба. "Зе!Жінки" – жіноче крило партії "Слуга народу", яке підтримує жіноче лідерство.

Відтепер у документації Київради вживатимуть як слова "депутат", "мешканець", "громадянин", так і "депутатка", "мешканка" та "громадянка".

"Зе!Жінки" наголошують, що "це перший в Україні регламент із фемінітивами, а тому Київрада на сьогодні є найпрогресивнішою в країні з питань ґендерної рівності".

У русі сподіваються, що таке рішення стане позитивним прикладом для інших областей, а згодом фемінітиви з’являться і у назвах професій.

Нагадаємо: Фемінітиви (іменники на означення осіб жіночої статі) були закріплені в новому Українському правописі, який набув чинності 3 червня 2019 року.

Теми: Київмісцева владамовагендер


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