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Киевсовет первым решил употреблять феминитивы в документах

Четверг, 11 ноября 2021, 18:01
Киевсовет первым решил употреблять феминитивы в документах
Евгения Кулеба, фото с сайта партии sluga-narodu.com

Киевский городской совет 11 ноября проголосовал за новую редакцию Регламента, согласно которой в официальных текстах столичного совета будут использовать феминитивы.

Источник: пресс-служба партии "Слуга народа"

Детали: Эти изменения инициировала лидер движения "Зе!Жінки" ("Зе!Женщины") в Киеве Евгения Кулеба. "Зе!Жінки" – женское крыло партии "Слуга народа", которое поддерживает женское лидерство.

Теперь в документации Киевсовета будут употреблять как слова "депутат", "житель", "гражданин", так и "депутатка", "жительница" и "гражданка".

"Зе!Жінки" подчеркивают, что "это первый в Украине регламент с феминитивами, а потому Киевсовет на сегодняшний день является самым прогрессивным в стране по вопросам гендерного равенства".

В движении надеются, что такое решение станет положительным примером для других областей, а затем феминитивы появятся и в названиях профессий.

Напомним: Феминитивы (существительные на определение лиц женского пола) были закреплены в новом Украинском правописании, которое вступило в силу 3 июня 2019 года.

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Темы: Киевместная властьязыкгендер
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