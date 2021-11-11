Перед вирішальною грою відбору на ЧС-2022 збірна України видала нічию

Збірна України завершила унічию 1:1 товариський матч з командою Болгарії.

Джерело: трансляція поєдинку в Одесі у середу 11 листопада

Деталі: Збірна України не зуміла перемогти в матчі, який мала вигравати з хокейним рахунком. Уже на першій хвилині після пасу від Андрія Ярмоленка Олександр Зінченко класно пробив, але трохи вище воріт. За пару хвилин Зінченко знову бив після перадачі Ярмоленка, але цього разу прямо у воротаря.

Потім знову у ролі розпасовщика виступив Ярмоленко, але цього разу удар Олександр Зубкова прийшовся вище воріт. На 14-й хвилині Артем Довбик забиває, але рефері фіксує офсайд. На 35-й хвилині Болгарія виходить вперед. Чи не єдина атака болгарів завершилася голом у ворота збірної України. Радослав Кірілов у штрафному майданчику відтіснив Олександр Тимчика і пробив повз Георгія Бущана - 1:0.

За пару хвилин українці мали черговий момент, але удар Зубкова взяв воротар збірної Болгарії Ніколай Михайлов. До закінчення першого тайму ще два шанси були в Довбика, але обидва рази сейви видав Міхайлов.

У другому таймі футбол у штрафному майданчиків гостей продовжився. На 48-й хвилині після удару Зінченка м`яч влучає в штангу воріт. Далі був удар Руслана Малиновського, котрий відбив голкіпер, а Роман Яремчук з метрів шести не влучив у площину воріт. Забив на 55-й хвилині і Ярмоленко, але з положення поза грою.

На 66-й хвилині ще один удар Малиновського, але цього разу в грі вже Светослав Вуцов, який замінив по перерві Міхайлова. Забив Ярмоленко і другий гол в цій зустрічі і знову з положення поза грою, що фіксує рефері з Туреччини.

Міг Ярмоленко в цій зустрічі забити і "чистий" гол, але не зумів переграти Вуцова, вийшов сам на сам з воротарем. На 79-й хвилині Україну прорвало. Тарас Степаненко ударом з метрів 22-х поцілив у кут воріт збірної Болгарії - 1:1. У наступній атаці синьо-жовті мали кільканадцяту нагоду забити, але удар Ярмоленко відбиває голкіпер Болгарії.

На 91-й хвилині Україна транжирить знову момент. Після пасу Ярмоленка Віктор Коваленко з пари метрів не поцілив у порожній кут воріт. Далі був ще удар Яремчука та Гармаша, але перемогу у цій зустрічі Україна так і не отримала.

Вирішальний для України матч у відборі до ЧС-2022 пройде 16 листопада на виїзді проти Боснії та Герцеговини.