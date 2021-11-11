Перед решающей игрой отбора на ЧМ-2022 сборная Украины выдала ничью

Сборная Украины завершила вничью 1:1 товарищеский матч с командой Болгарии.

Источник: трансляция поединка в Одессе в среду 11 ноября

Детали: Сборная Украины не сумела победить в матче, который должна была выигрывать с хоккейным счетом. Уже на первой минуте после паса от Андрея Ярмоленко Александр Зинченко классно пробил, но чуть выше ворот. Через пару минут Зинченко снова бил после передачи Ярмоленко, но на этот раз прямо во вратаря.

Потом снова в качестве распасовщика выступил Ярмоленко, но на этот раз удар Александр Зубкова пришелся выше ворот. На 14-й минуте Артем Довбык забивает, но рефери фиксирует офсайд. На 35-й минуте Болгария выходит вперед. Едва ли не единственная атака болгар завершилась голом в ворота сборной Украины. Радослав Кириллов в штрафной оттеснил Александр Тимчика и пробил мимо Георгия Бущана - 1:0.

Через пару минут у украинцев был очередной момент, но удар Зубкова взял вратарь сборной Болгарии Николай Михайлов. До окончания первого тайма еще два шанса были у Довбыка, но оба раза сейвы выдал Михайлов.

Во втором тайме футбол в штрафной площадок гостей продолжился. На 48-й минуте после удара Зинченко мяч попадает в штангу ворот. Далее последовал удар Руслана Малиновског. который отбил голкипер, а Роман Яремчук с метров шести не попал в створ ворот. Забил на 55-й минуте и Ярмоленко, но из положения вне игры.

На 66-й минуте еще один удар Малиновского, но на этот раз в игре уже заменивший после перерыва Михайлова Светослав Вуцов. Забил Ярмоленко и второй гол в этой встрече и снова из положения вне игры, что зафиксировал рефери из Турции.

Мог Ярмоленко в этой встрече забить и "чистый" гол, но не сумел переиграть Вуцова, выйдя один на один с вратарем. На 79-й минуте Украину прорвало. Тарас Степаненко ударом с метров 22 попал в угол ворот сборной Болгарии - 1:1. В следующей атаке сине-желтые имели несколько случаев забить, но удар Ярмоленко отбивает голкипер Болгарии.

На 91-й минуте Украина транжирит снова момент. После паса Ярмоленко Виктор Коваленко с нескольких метров не попал в пустой угол ворот. Дальше был еще удар Яремчука и Гармаша, но победы в этой встрече Украина так и не добилась.

Решающий для Украины матч по отбору на ЧМ-2022 пройдет 16 ноября на выезде против Боснии и Герцеговины.